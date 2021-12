Genova – Un Mercatino benefico per aiutare le suore sotto sfratto di Casa Rafael. Ad organizzare il primo Mercatino di Santa Lucia, il 12 dicembre, un gruppo di famiglie che cura un orto collettivo nel quartiere di Albaro in Via Byron. Orto collettivo offerto gratuitamente dalle suore di casa Raffael che abitano il convento.

Nell’orto sono ospitate famiglie indigenti, profughi, persone in difficoltà nel vero spirito caritatevole cristiano.

Nei mesi precedenti si è parlato molto di queste suore attraverso vari servizi sui giornali e una petizione su change.org che ha raccolto oltre 25.000 firme.

Ora le famiglie che curano l’orto collettivo hanno organizzato per il 12 dicembre, per festeggiare Santa Lucia, un evento molto lontano dai festeggiamenti svedesi, ma sicuramente con uno spirito simile.

“Speriamo che il ricavato possa aiutare le suore – spiegano gli organizzatori – e che serva a far conoscere una realtà così importante che vive di carità e che è improntata all’accoglienza”.