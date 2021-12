Moneglia (Genova) – Tragedia questa mattina in località La Valletta a Moneglia dove un giovane rocciatore ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto.

Il ragazzo stava scalando una parete di roccia quando, per cause che saranno accertate, è scivolato cadendo per diversi metri.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco che, via mare, tentano di raggiungere e recuperare la ragazza che si trovava con la vittima.

La strada provinciale tra Riva Trigoso e Moneglia al momento risulta chiusa al traffico per permettere ai soccorritori di compiere le operazioni di soccorsi in sicurezza.