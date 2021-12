Moneglia – E’ stato trovato ormai morto il rocciatore caduto in mare questa mattina, mentre arrampicava sulla falesia a picco sulla costa. Per motivi ancora da accertare l’uomo, che si trovava in compagnia di una ragazza di 28 anni, è scivolato in acqua sparendo tra le onde.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso via mare e per via aerea con un elicottero che ha recuperato la giovane sotto choc dalla parete mentre i gommoni e i sub cercavano inutilmente l’uomo.

Le condizioni del mare non hanno agevolato le ricerche e alla fine il corpo senza vita è stato recuperato e trasportato a riva mentre la donna è stata trasferita in ospedale per accertamenti.

Non è ancora chiaro cosa sia successo mentre i due risalivano la falesia ma sembra che l’uomo sia sceso per recuperare una corda finendo poi in mare.

Saranno le indagini aperte sull’incidente a ricostruire con precisione cosa sia realmente accaduto.