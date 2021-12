Genova – Lavoratori del Gruppo Leonardo One Company in sciopero per 8 ore, questa mattina con manifestazione nazionale a Roma a difesa del futuro dell’industria della Difesa. Le profonde trasformazioni del settore a livello globale, la paventata cessione della BU Sistemi di Difesa (ex Oto Melara e WASS), il disinteresse sulla Business Automation, necessitano di una discussione seria ed approfondita sul futuro di Leonardo e dei suoi dipendenti.

“Siamo preoccupati per la Business Unit Automation – commenta Stefano Bonazzi Fiom Cgil Genova – Solo a Genova la BU conta 400 posti di lavoro dietro ai quali ci sono persone e famiglie e il Gruppo non è ancora riuscito a fare chiarezza”.

Per queste ragioni lunedì 6 dicembre Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero generale in tutti gli stabilimenti di Leonardo manifestazione nazionale a Roma.

La richiesta è quella dell’immediata apertura di un confronto con il Governo, i sindacati e le imprese coinvolte a tutela del perimetro industriale e dell’occupazione.