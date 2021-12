Entra in vigore oggi e sino al 15 gennaio il nuovo “super green pass”. L’introduzione della nuova certificazione rafforzata scatta già dalla zona bianca per alcune attività ma diventa indispensabile in zona gialla e arancione.

Il provvedimento è stato deciso dal Governo centrale per scongiurare un nuovo picco di contagi che costringerebbe a nuovi provvedimenti di chiusura che sarebbero disastrosi per l’economia italiana.

Il virus è tornato a circolare molto in fretta tra la popolazione anche per via del brusco calo delle temperature e si rendono necessari provvedimenti restrittivi anche in forza dell’alto numero di No Vax che non consentono l’immunizzazione di una larghissima parte della popolazione, unico vero baluardo alla diffusione della pandemia.

Ecco dunque cosa cambia:

Il green pass usato sino qui continua ad essere valido ma in alcune situazioni – e se aumenteranno ancora i contagi, sarà necessario avere il super green pass che si ottiene solo con la vaccinazione o con la guarigione dalla malattia.

Di fatto una sorta di lockdown a livello crescente, riservata ai soli No Vax e in presenza di un reale aumento del pericolo per la popolazione.

Chi si vaccina regolarmente non subirà alcuna restrizione ma dovrà comunque rispettare norme di auto-tutela dettate dal buon senso.

Non occorrerà scaricare una nuova certificazione poiché i sistemi di controllo riconoscono già la nuova certificazione.

Il nuovo green pass avrà durata di 9 mesi e non più 12 come prima.

Al Lavoro

Chi non è vaccinato potrà accedere al posto di lavoro anche con il solo tampone

Bar, Ristoranti e attività ricreative

Senza vaccinazione o guarigione dal Covid non si potrà consumare al chiuso in bar e ristoranti.

I non vaccinati non potranno accedere a cinema, teatri, discoteche e competizioni sportive, e non potranno partecipare a cerimone e feste.

In zona Bianca e Gialla si potrà ancora consumare al banco ma in zona arancione servirà il super green pass.

La consumazione al tavolo, all’aperto resta permessa senza limitazioni in zona bianca e gialla ma in zona arancione potranno sedersi ai tavoli esterni solo i clienti con il super green pass.

Mezzi pubblici

Dal 6 dicembre e sino a cessata emergenza sarà obbligatorio possedere il green pass (semplice) per salire sugli autobus e sui mezzi pubblici con la sola esclusione dei minori di 12 anni.

Sono esentati dal provvedimento solo gli autobus scolastici dove resta però in vigore l’obbligo ad indossare la mascherina.

Il green pass servirà anche per salire su bus, metropolitana e treni regionali.

Sport, palestre e piscine

Resta possibile frequentare palestre, piscine e centri sportivi con il green pass semplice se le attività si svolgono in zona Bianca o Gialla.

Se scatta la zona Arancione sarà necessario il super green pass con vaccino.

In zona rossa le restrizioni varranno per tutti.

Resta ovviamente libera l’attività sportiva all’aperto anche se saranno particolarmente rigidi i controlli per assembramenti e mancato rispetto delle distanze di sicurezza.

L’accesso agli spogliatoi in zona bianca e gialla è consentito a chi ha il green pass base, in zona arancione solo con il pass rafforzato.

Sci e impianti di risalita

Resta valido il green pass “base” e anche chi effettua il tampone può accedere alle piste e agli impianti in zona Bianca e Gialla.

Se scatta la Zona Arancione è necessario il super green pass.

Hotel, Alberghi e Strutture ricettive

Resta obbligatorio il solo green pass anche in zona Arancione.

Il controllo del certificato sanitario dovrà però avvenire ogni giorno e quindi, per i non vaccinati, resta l’obbligo di tampone ogni 48-72 ore.

In zona Arancione scatta il super green pass per i servizi di ristorazione.

Scuole e università

Non c’è obbligo di green pass per le scuole superiori ma all’Università è necessario. Certificazione sanitaria “base” in zona Bianca e Gialla mentre scatta il super green pass per la Zona Arancione.

Sanzioni

Chi accede ai mezzi pubblici senza green pass rischia una multa da 400 a 1000 euro.

Multa dello stesso importo a chi entra in palestre, piscine, spogliatoi e hotel.

Sanzioni anche per i gestori dei locali che non verificano il green pass.

Stesso importo di multa anche quando scatta il super green pass.

Per i lavoratori senza green pass scatta la sanzione da 600 a 1500 euro e la sospensione dal lavoro e il datore di lavoro che non controlla rischia una multa da 400 a 1000 euro.

Vaccinazione obbligatoria settore Pubblico

Il personale amministrativo della Sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia e personale del soccorso pubblico dovranno essere in regola con le vaccinazioni a partire dal 15 gennaio.