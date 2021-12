Genova – Aggredito e rapinato del telefono cellulare mentre si divertiva al Luna Park di piazzale Kennedy, alla Foce.

Brutta avventura per un ragazzo che ha denunciato ai carabinieri di essere stato preso di mira da due coetanei che prima lo hanno spintonato e aggredito per futili motivi e poi lo hanno derubato del telefono cellulare per poi dileguarsi.

Il giovane ha chiamato il 112 chiedendo aiuto ma al momento dell’arrivo dei militari i due ragazzi erano ormai fuggiti.

I carabinieri hanno acquisito le immagini di sorveglianza di alcuni giochi e intrattenimenti per verificare se dalle immagini è possibile individuare gli autori della rapina.