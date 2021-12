La Spezia – Restano gravi, all’ospedale Sant’Andrea, le condizioni dell’operaio di 52 anni caduto ieri pomeriggio da un’impalcatura per lavori sul tetto di un edificio nella zona delle Grazia.

L’uomo è stati soccorso e trasportato in gravi condizioni in ospedale dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro in Liguria e saranno le indagini ad accertare come si siano svolti i fatti e se siano state rispettate le norme di sicurezza troppe volte trascurate.