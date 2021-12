E’ scattato questa mattina e proseguirà fino alle 20 di oggi, in gran parte della Liguria, lo stato di Allerta per possibili nevicate anche piuttosto abbondanti, specie nell’entroterra e sul versante padano.

Per la Liguria sarà una festa dell’Immacolata con la neve.

La perturbazione che sta interessando la nostra regione porterà una fase di maltempo tipicamente invernale con neve a bassa quota, vento di tramontana e pioggia.

Le previsioni dei modelli hanno quindi spinto Arpal a diramare l’allerta meteo per neve per la giornata di domani.

Questi i dettagli dell’allerta:

Comuni interni delle zone A e B (ponente e centro della regione) allerta gialla dalle 8.00 alle 18.00.

Comuni costieri della zona B (province di Savona e Genova) allerta gialla dalle 10.00 alle 15.00

Zone D ed E (versanti padani di ponente e levante) gialla dalle 5.00 alle 8.00 poi arancione fino alle 15.00 quindi ancora gialla fino alle 20.00.

La fase più importante del peggioramento è attesa tra la mattinata e il pomeriggio, con un crollo termico che provocherà nevicate nelle zone interne con abbassamento della quota neve al piano sui versanti padani e nelle zone interne del settore centrale e fenomeni che si spingeranno, alle spalle della costa, fino a quote collinari; non si esclude, dove l’orografia e le condizioni termiche della colonna d’aria lo consentiranno, che i fiocchi possano raggiungere la costa tra il genovese e il savonese.

Gli accumuli saranno consistenti nell’interno con particolare attenzione, dunque, per le zone attraversate dai tracciati autostradali.

Oltre alla neve sarà protagonista il vento di burrasca, da scirocco a Levante, mentre ci sarà tramontana sul centro Ponente.

Per una graduale attenuazione dei fenomeni bisognerà attendere il tardo pomeriggio e le ore serali; il rasserenamento serale provocherà un deciso calo termico e potrà determinare gelate diffuse e intense nelle zone interne.

Ecco l’avviso meteorologico emesso questa mattina:

Mercoledì 8 dicembre dalle prime ore della notte piogge diffuse con cumulate fino a significative su ABC. Nevicate moderate a tutte le quote su D e parte occidentale di E, su interno A oltre 500-800 m, deboli su interno di B (100-200 m), dalla tarda mattina possibili spolverate su comuni costieri di B oltre 200-300 m. Altrove quota neve oltre 800-1200 m in calo dal pomeriggio. Fenomeni in attenuazione dal tardo pomeriggio. Venti meridionali di burrasca 70-80 km/h su C, settentrionali su AB, forti altrove. Disagio per freddo su ABDE.

Giovedì 9 dicembre nelle prime ore della notte ancora residue deboli nevicate su E in rapido esaurimento. Disagio per freddo su tutte le zone.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia