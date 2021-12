Una vasta saccatura di origine nord-atlantica sta interessando tutto il Nord Italia e porta la prima neve della stagione in pianura e a bassa quota anche da noi in Liguria.

Un miglioramento è previsto per la giornata di giovedì e poi una nuova perturbazione attraverserà la Liguria portando ancora nuvole, piovaschi e possibili nevicate anche a basa quota.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 8 dicembre 2021

Fina dalla scorsa notte prime precipitazioni su gran parte della regione, nevose solo a quote superiori i 500-600m e sui versanti padani.

Nel corso della mattinata i fenomeni andranno via via intensificandosi a partire da Ponente e coinvolgeranno in particolar modo il Genovese già da metà mattinata e il Levante verso fine mattinata.

Le precipitazioni saranno nevose fino a fondovalle sui versanti padani del Genovese e del Savonese, sopra i 500-600m nell’interno Imperiese e sopra i 1000m in Val d’Aveto e Val di Vara ma in calo nel pomeriggio.

Lungo la fascia costiera tra Genova e Savona al mattino prevista pioggia, ma col passare delle ore non si esclude una nevicata coreografica o spolverata, prima su Savonese e poi sul Genovese.

Nel primo pomeriggio i fenomeni si concentreranno su Imperiese e Savonese, con quota neve in ulteriore leggero calo.

Altre precipitazioni nel corso del pomeriggio e in serata sul resto della regione (nevose anche nei comuni costieri del Genovese del Savonese).

I fenomeni cesseranno solo in tarda serata. Per quanto riguarda gli accumuli a fine evento, previsti fino a: 30-40 cm nello spartiacque tra Liguria e Piemonte, in alta Val Trebbia e sulle Alpi liguri e marittime, fino a 15-20 cm in Val Bormida, e in alta Val Fontanabuona, fino a 30-40 cm sulle vette avetane, fino a 5-10 cm su Voltrese e nei quartieri più interni del Savonese orientale e del Genovese, spolverata o max un paio di cm nei quartieri costieri di Genova e Savona.

Venti forti di tramontana negli sbocchi vallivi di Genova e Savona e di scirocco sul Levante ligure con raffiche fino a burrasca.

Mare generalmente molto mosso.

Temperature in forte calo

Costa: min +1/+6°C, max +2/+7°C

Interno: min -3/+3°C, max -1/3°C

Giovedì 9 dicembre 2021

Condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con ampie schiarite.

Venti: moderati da nord

Mari: mosso sul centro-ponente, molto mosso a levante con moto ondoso in calo.

Temperature: In forte rialzo soprattutto nel Savonese e Genovese.

Tendenza per venerdì 10 dicembre 2021

In arrivo una nuova perturbazione con pioggia sul centro-levante costiero, neve a quote collinari (Da confermare nei prossimi giorni).