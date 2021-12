Prime nevicate, questa mattina, sulla rete autostradale della Liguria. Fiocchi bianchi vengono segnalati sull’Autostrada A7 Genova – Milano nel tratto compreso tra Bolzaneto e Serravalle e sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, tra Masone e Ovada ma anche lungo tutto il tratto padano del percorso autostradale.

Al momento non si segnalano particolari disagi ma le precipitazioni nevose potrebbero farsi via via più abbondanti nelle prossime ore.

Secondo le previsioni diffuse ieri da Autostrade per l’Italia sono attese precipitazioni nevose su tutti i tratti della A10 Genova – Ventimiglia e sulla A12 Genova – Livorno e si raccomanda la massima prudenza alla guida e di viaggiare con le catene obbligatorie a bordo.

Nel corso delle nevicate dello scorso anno si registrarono a più riprese pesantissimi disagi sulla Rete autostradale della Liguria.

(Foto di Archivio)