Genova – Grave incidente nella notte in via Emilia a Molassana. Per cause ancora da accertare un’auto si è ribaltata intorno alle 4,30 della scorsa notte.

Fortunatamente le persone all’interno sono riuscite ad uscire senza particolari danni dall’abitacolo e all’arrivo del 118 hanno rifiutato il ricovero per controlli di rito.

Scattano invece le verifiche sull’eventuale consumo di alcolici o stupefacenti per il conducente ma si tratta di controlli ormai automatici in questo tipo di incidenti.

Non viene infatti esclusa la presenza di ghiaccio sulla strada.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere il veicolo. Non risultano coinvolti altri veicoli.