Genova – E’ stato rimosso dalla mostra in corso a Firenze il presepe con la ricostruzione della scena del tragico crollo costato la vita a 43 persone il 14 agosto del 2018.

Ieri un comunicato dei familiari delle vittime ne criticava l’esposizione e ne chiedeva il ritiro dall’esposizione.

Gli organizzatori dell’evento, saputo della contestazione del Comitato dei familiari delle vittime, hanno deciso di togliere il presepe dalla mostra e di scusarsi con le famiglie che hanno subito un lutto in quella circostanza tragica.

L’intenzione non era certo quella di offendere ma la decisione è stata comunque presa in segno di rispetto.