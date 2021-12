Genova – Esami medici che rivelano situazioni disastrose e test che evidenziano danni da coronavirus ancora più gravi di quelli visti nelle ondate di pandemia precendenti.

Le segnala Matteo Bassetti, responsabile della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino e neo coordinatore dell’emergenza sanitaria.

L’occasione per parlare dei malati e dei gravi danni visti durante le visite e gli esami, il consueto punto stampa sull’emergenza sanitaria in atto.

Bassetti ha parlato di esami diagnostici come la TAC che evidenziano danni “come non ne vedevamo nemmeno nella prima ondata del Covid” ma anche che i danni provocati dalle varianti sui pazienti non vaccinati sono “devastanti”.

Una settimana terribile quella appena trascorsa nei reparti covid della Liguria e secondo Bassetti “chi decide di non vaccinarsi dovrebbe farsi un giro in reparto”.

A stupire il medico in prima linea contro il coronavirus ormai da due anni, è la percentuale di pazienti non vaccinati tra quelli più gravi.

Da settimane, infatti, i pazienti in Terapia intensiva, quelli con la situazione più grave e con altissima probabilità di esito fatale sono per la stragrande maggioranza non vaccinati.

Fortunatamente, ha evidenziato Bassetti, negli ultimi giorni il numero dei primi vaccini – ovvero delle persone che si sono convinte a vaccinarsi, è cresciuto in modo repentino di migliaia di unità.

Segno che la popolazione sta superando le perplessità e si convince ad effettuare le vaccinazioni.