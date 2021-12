Genova – Sampierdarena pronta alle barricate per impedire il progetto di spostamento del polo petrolchimico in un’area vicinissima alle abitazioni e a forte rischio per la popolazione residente. Una contestazione durissima, fatta di fischi e anche qualche insulto, quella di ieri sera, al Centro Civico Buranello di Sampierdarena, ha accolto il sindaco di Genova, Marco Bucci che ha coraggiosamente deciso di sfidare la rabbia dei cittadini per tentare di spiegare loro le “ragioni” della scelta.

Non appena è stato chiaro che il sindaco non portava buone notizie ma solo una spiegazione delle motivazioni che hanno portato il Comune a fare la scelta, sugli spalti e tra i presenti è scoppiato il finimondo.

Tra imprecazioni di ogni genere e la promessa di una resistenza senza tregua, gran parte dei Cittadini ha abbandonato la sala mentre parlava il sindaco e lo ha contestato duramente anche all’esterno.

I comitati hanno confermato la volontà di opporsi con ogni mezzo lecito al progetto e hanno ricordato al sindaco che a primavera si vota e chi sosterrà il progetto rischia di non fare il pieno di voti nel quartiere.

Apprezzato il “coraggio” di auto invitarsi alla manifestazione dimostrato dal sindaco ma i comitati criticano duramente la decisione di non avere alcun confronto preventivo con la popolazione e di arrivare con un progetto che, almeno sulla carta, sembra già deciso.

Già nei prossimi giorni verranno annunciate le iniziative di protesta che potrebbero essere “clamorose” secondo alcuni organizzatori.

