Genova – Ancora un guasto per la macchina che ricicla la plastica in piazza Galileo Ferraris a Marassi.

La segnalazione arriva dai residenti della zona, alle prese con l’ennesima sospensione del servizio di Plastipremia, il progetto per la raccolta della differenziata con la distribuzione di premi e sconti sulla spesa.

A più riprese, infatti, il macchinario posizionato da Amiu in piazza Galileo Ferraris, si guasta o comunque cessa di essere accessibile e chi arriva con un carico di bottiglie e contenitori – il punto di Marassi è tra i più frequentati della città – se ne deve tornare a casa con i rifiuti e spesso decide di gettarli nei cassonetti limitando il raggiungimento delle quote premio ma anche il “record” locale dei contenitori raccolti.

Una doppia delusione che sempre più spesso si registra nel punto Plastipremia di piazza Galileo Ferraris.

Il servizio incontra un gradimento ridotto, rispetto all’attivazione, anche per la decisione di non rendere più possibile trasformare i rifiuti raccolti in biglietti del bus. Uno dei premi più graditi dai genovesi. Un controsenso proprio in un momento in cui il sindaco Marco Bucci decide di rendere gratuito l’uso della Metropolitana e degli ascensori e impianti verticali, in orari particolari.