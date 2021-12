Genova – In coda al freddo e al gelo per fare la vaccinazione anti coronavirus

Anche oggi si registrano pesanti disagi per le persone che attendono per poter accedere al centro di vaccinazioni presso il Teatro della Gioventù nel centro di Genova.

Lunghe attese e nessun riparo mentre la temperatura scende a 5-6 gradi e soffia un vento gelido.

I cittadini protestano e chiedono che vengano presi provvedimenti per evitare che chi aspetta in fila prenda un malanno nell’attesa.