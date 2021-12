Genova – Allarme bomba, ieri sera, nel quartiere di Albaro, vicino all’abitazione di Matteo Bassetti, il virolo spesso nel mirino dei No Vax per la sua posizione in difesa delle campagne vaccinali e per le critiche rivolte a chi potendolo fare, non si vaccina.

Nella tarda serata un passante ha notato un uomo che lasciava una valigia per strada per poi allontanarsi velocemente ed è scattato l’allarme bomba.

Gli artificieri hanno raggiunto il posto mentre la polizia locale bloccava la via e isolava la zona.

Le verifiche hanno accertato che la valigia non conteneva alcun ordigno esplosivo ma le indagini sono tuttora in corso per identificare la persona e per accertare che non si sia trattato di un “gesto dimostrativo” comunque organizzato da frange estremiste No Vax che da mesi minacciano politici, medici e giornalisti per le loro posizioni pro vax o perché accusati di essere parte di un farneticante e non meglio precisato “piano” per convincere le persone a vaccinarsi.