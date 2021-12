Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nell’incendio che ha distrutto un’auto parcheggiata in un sottopasso al Cep di Prà, nel ponente genovese.

Per cause ancora da accertare l’auto ha preso fuoco sprigionando un fumo nero che ha iniziato a raggiungere diverse abitazioni e i residenti hanno pensato ad un incendio all’edificio ed hanno dato l’allarme.

Molti sono scesi in strada temendo che le fiamme avessero intaccato il palazzo sovrastante ma fortunatamente l’incendio è rimasto localizzato alla sola vettura che è andata distrutta.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo ed avviato le prime indagini. L’incendio potrebbe essere di natura dolosa.