Genova – Ha rubato merce per quasi diecimila euro la donna di 30 anni, incinta, arrestata dagli agenti della Polizia Locale di Genova.

La donna era entrata nel punto vendita Coin di via XX settembre e aveva sottratto capi per quei duemila euro, per lo più di marca Armani, e oltre 11 profumi di varie marche, nascondendoli dentro la borsa schermata artigianalmente.

I suoi movimenti non sono passati inosservati all’addetto alla sicurezza di un altro punto vendita della grande distribuzione, che ha riconosciuto la 30enne in azione con altre due donne dotate di borse analoghe . L’addetto ha quindi avvisato una commessa e, insieme, si sono avvinai alla donna per chiederle di aprire la borsa.

Al rifiuto della 30enne è stata avvisata la Locale che intervenuta in pochi minuti.

Nel frattempo le altre due donne si sono allontanate.

Gli agenti della Locale hanno raggiunto il punto vendita, fermando la donna: anche la borsa che aveva a tracolla era stata rubata tanto da avere ancora l’antitaccheggio schermato.

La squadra del nucleo Reati predatori ha perquisito l’abitazione della donna trovando 89 prodotti griffati, per un valore di 7.800 euro, tutti ancora muniti di etichetta.

La donna ha ammesso di averli rubati in diversi esercizi commerciali di Genova e Savona e all’Outlet di Serravalle.

La donna è stata arrestata per tentato furto in flagranza e denunciata per ricettazione.

Si trova ora ai domiciliari.