Genova – “Mentre la Giunta Bucci tenta di distrarre tutti con le lucine di Piazza De Ferrari, la realtà, purtroppo, emerge e si mostra per quello che è. A Genova, grazie alla cura Bucci, i genovesi pagheranno un aumento della Tari nel 2022 di quasi il 15%”. E’ la denuncia del capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Genova Luca Pirondini.

“Sarà un aumento che peserà non poco sul bilancio delle famiglie genovesi – spiega Pirondini – Al Sindaco piacciono i record ed effettivamente, dopo Catania, Genova è la città italiana con la tassa sulla spazzatura più alta d’Italia. Ma una volta che saranno spente le lucine, i genovesi ne saranno contenti? Ai posteri l’ardua (si fa per dire) valutazione. Verrebbe da dire: proprio una Tari meravigliosa!”.

“Una bella stangata cui – prosegue Pirondini – per aggiungere il danno alla beffa, non corrisponde né un servizio efficiente né una politica virtuosa in fatto di raccolta differenziata che dopo cinque è completamente ferma al palo”.