Chiavari – Grave incidente stradale, questa mattina, sull’autostrada A12 Genova – Livorno nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova.

Per cause ancora da accertare tre auto si sono scontrate in un tamponamento a catena che ha fatto registrare ben tre feriti trasferiti in ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9,30 in un tratto interessato da cantieri di lavoro per la manutenzione del tratto autostradale.

In zona vengono segnalati pesantissimi ritardi e code di diversi chilometri in entrambe le direzioni.