Savona – E’ stato un anno di conferme quello di Annalisa.

L’artista savonese ha raggiunto un nuovo, importante riconoscimento per il suo ultimo lavoro in studio “Nuda” che è stato certificato disco di platino.

Una certificazione che, ancora una volta, conferma l’artista come una delle protagoniste del panorama musicale italiano.

“Nuda”, uscito nel settembre 2020, è stato riproposto dopo la partecipazione di Annalisa al Festival di Sanremo dove ha presentato il suo brano “Dieci”.

Ma quest’anno non sono mancate le hit estive come “Movimento Lento” che, insieme al brano in gara al festival della canzone italiana, ha raggiunto la certificazione Doppio Platino.

Con l’ultimo traguardo salgono a 15 i Dischi di Platino e 13 i Dischi d’Oro che si contano nella carriera di una delle cantautrici più talentuose della musica italiana che vanta 7 album, 500 milioni di visualizzazioni dei suoi video, trasmissioni televisive e tantissime collaborazioni con artisti italiani e internazionali.

Tra le ultime in ordine di tempo quella con David Guetta, il dj che ha coinvolto due star internazionali come TY Dolla Sign e A Boogie with da Hoodie per il suo nuovo progetto “Family” e che ha voluto Annalisa come rappresentante dell’Italia.