Genova – Un incendio è divampato per cause ancora da accertare all’interno del depuratore di Voltri, nel ponente genovese.

A prendere fuoco, sviluppando un fumo nero con un forte odore, tubi in plastica ed altro materiale.

I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze con due squadre, il carro aria per la riserva di bombole per gli autorespiaratori, il carro decontaminazione e NBCR .

L’incendio risulta sotto controllo e fortunatamente non si segnalano feriti.