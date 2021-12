Genova – Ancora disagi sulle autostrade intorno a Genova.

La situazione più critica è quella che riguarda il tratto autostradale tra Genova Est e Genova Ovest sulle tratte della A12 e della A7.

Al momento il traffico risulta completamente bloccato sull’autostrada A12 Genova Livorno subito dopo l’allacciamento con la A7 e verso il centro cittadino e, sempre sulla A12, nell’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia.

Traffico bloccato anche sulla viabilità ordinaria con lunghe code soprattutto all’uscita di Genova Est.

Al momento, la viabilità in Valbisagno è in tilt sia in direzione di Brignole che verso Struppa.