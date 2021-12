Genova – Traffico nel caos, nel ponente cittadino, a causa del blocco dei varchi portuali per lo sciopero indetto da Cgil e Uil.

I lavoratori presidiano i varchi e i mezzi pesanti in ingresso e in uscita rallentano il passaggio causando l’intasamento della strada Guido Rossa e Lungomare Canepa.

Code e disagi che hanno ripercussioni sulla rete viaria dell’intera zona.