Sabato 18 dicembre, alle ore 19.00, all’interno delle iniziative natalizie, il Museo Diocesano ospita lo spettacolo teatrale “Il Canto di Natale” di C. Dickens, riletto, diretto e interpretato da Igor Chierici.

All’interno di un ambiente altamente suggestivo, come l’anello superiore del Chiostro dei Canonici, saremo condotti, attraverso il racconto dello scrittore vittoriano, in questa storia unica, dalle magiche atmosfere che circondano il vecchio avaro Scrouge e i suoi fantasmi premonitori.

Adatta proprio al periodo magico del Natale, nonostante tutte i tentativi di trasformarlo in un’occasione di puro consumo, ecco questa favola toccante, una storia immortale dedicata alla possibilità di cambiare il proprio destino, anche se ormai sembra essere troppo tardi, così come accade al vecchio avaro Ebenezer Scrooge.

Alle 18,00, per chi ha piacere, sarà organizzata una passeggiata a tema natalizio per le sale del Museo guidati dalla Direttrice, alla scoperta anche di nuovi ingressi nella collezione museale; con l’occasione, sarà presentato il nuovo progetto di restauro dedicato ai piccoli Mecenati “La Bellezza è un dono. La Sua bellezza è un Tuo dono”, con cui è già stato realizzato il restauro del Polittico di Santa Caterina di Francesco De Ferrari da Pavia. L’opera prescelta è il Dossale di San Giovanni Battista di Teramo Piaggio.

Biglietto di ingresso allo spettacolo: € 10,00.

L’accesso al Museo è consentito con Green Pass e mascherina.

– Domenica 19 dicembre, ore 15,30 e 16,40 “Il Tesoro di Genova” – La visita prevede una prima introduzione alla Cattedrale, per meglio contestualizzare la cospicua collezione di preziosissimi oggetti che a partire dal Medioevo andò a costituire il cosiddetto “Tesoro” della Cattedrale, oltre a focalizzare visivamente le diverse alternative allestitive che furono valutate nella prima metà del ‘900, quando si decise di passare dal tradizionale “Tesoro” custodito nelle sacrestie lignee a un vero e proprio “Museo” firmato da un architetto famoso, Franco Albini.

L’itinerario prosegue poi nei suggestivi ambienti ipogei del Museo vero e proprio, con particolare attenzione ai pezzi principali e maggiormente famosi: il Sacro Catino, ritenuto vero e proprio Santo Graal in cui Cristo poté consumare il suo ultimo pasto; la Cassa processionale del Corpus Domini, travagliato e bellissimo lavoro di oreficeria intrapreso nel sec. XVI e concluso quasi due secoli dopo a seguito di numerose traversie; la Croce degli Zaccaria, meravigliosa croce gemmata con cui venivano benedetti i Dogi genovesi; l’Arca delle Ceneri di San Giovanni Battista, sorta di tempietto gotico in argento cesellato e dorato realizzato nel sec. XV per condurre in processione le reliquie del Santo Patrono; e altre opere di grande interesse storico e artistico.

La biglietteria del Museo aprirà alle ore 15:00. Il costo è di € 10, comprensivo di biglietto d’ingresso al Museo. È necessaria la prenotazione al n. 010 2091863 o all’email prenotazioni.festigium@gmail.com. La visita si terrà con un numero minimo di partecipanti e prevede contingentamento. Obbligo di green pass e mascherina.