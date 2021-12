Un’altra mattinata tragica per il traffico sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure a causa dei tanti cantieri aperti.

Sull’Autostrada A7 Genova – Milano si segnalano 2 km di coda tra Bolzaneto e l’allacciamento tra la A7 e la A10 Genova – Ventimiglia a causa di un cantiere che restringe la carreggiata.

Coda segnalata anche sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Celle Ligure e Albisola per lavori

Altri disagi e coda anche sull’Autostrada A12 Genova – Livorno tra Genova Est e l’allacciamento tra la A12 e la A7 Genova – Milano sempre a causa di lavori.

Sempre sull’autostrada A12 coda anche tra Nervi e Recco in direzione levante per un cantiere.

Coda, come ormai consuetudine da mesi, anche sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra il bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori