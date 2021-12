Genova – Una foto del pianeta Venere che mostra le sue “fasi” come la Luna. L’immagine è stata scattata ieri pomeriggio, alle 17,20 da Walter Riva e da Marina Costa dal terrazzo dell’Osservatorio Astronomico del Righi tramite un telescopio rifrattore Pentax 75 SDHF + lente di Barlow 2x Zeiss a cui è stata collegata una telecamera ZWO ASI 224 MC

Quando Galileo scoprì al telescopio le fasi di Venere racchiuse questa scoperta in un anagramma inviato nel dicembre 1610 a Giuliano de’ Medici che, una volta decritato, suonava così: Cynthiae figuras aemulatur mater amorum

Cioè che la madre degli amore (Venere) mostra delle sembianze (le fasi) analoghe a quelle di Cinzia (la Luna).

Esattamente 411 anni dopo all’Osservatorio Astronomico del Righi è stata ripetuta la storica osservazione del grande scienziato pisano con il pianeta basso a occidente in prossimità del tramonto.