Genova – Sfileranno a partire dalle 11 di quest’oggi, sabato 18 dicembre, i cani ospitati al Canine Municipale Monte Contessa e lo faranno, come tradizione, al Mercatino di San Nicola.

Una sfilata per far conoscere gli ospiti del canile e, perché no, adottarne uno.

Gli animali ospiti dei canili, spesso, hanno subito il trauma dell’abbandono e si sono ritrovati improvvisamente a vivere lontano dagli affetti e non sempre per scelta dei padroni.

Trovare questi cagnetti al Mercatino, occasione da oltre trent’anni di aiutare le associazioni del territorio che si occupano di assistenza ai più bisognosi, potrebbe diventare l’occasione per conoscere gli animali e decidere di dare loro una nuova casa e una nuova famiglia.