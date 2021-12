Lavagna – E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale San Martino di Genova il parroco della chiesa di Santo Stefano a Lavagna. Il sacerdote ha riportato gravi ustioni nell’incendio della sua abitazione nella casa canonica.

I vigili del fuoco sono stati allertati dai passanti che hanno notato il fumo che usciva dall’abitazione e sono accorsi.

I Vigili del fuoco di Chiavari, con l’appoggio della squadra di Rapallo, sono intervenuti nel centro di Lavagna, in piazza Marconi, per l’incendio dell’appartamento appartamento. Il parroco in quiescenza, che alloggiava li, è stato trovato con sintomi di intossicazione e gravi ustioni.

Non è chiaro come si sia sviluppato il rogo e se il prete sia rimasto ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme o se il fumo gli abbia fatto perdere i sensi.

Le fiamme sono partite dalla camera da letto.

Il parroco è stato sottoposto a terapia iperbarica per curare l’intossicazione da fumo.