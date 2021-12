Genova – Vaccino anti-coronavirus obbligatorio per chi ha più di 40 anni e sanzioni per i No Vax. E’ la proposta avanzata ieri sera dal virologo Matteo Bassetti, durante la trasmissione “In onda” su La 7.

I coordinatore degli interventi sanitari anti covid in Liguria non usa mezzi termini per definire la situazione e parla di “dati preoccupanti” e spiega che “sarebbe urgente prendere delle misure che fino ad ora non abbiamo preso”.

Il primo intervento concreto che andrebbe preso secondo Matteo Bassetti è l’obbligo vaccinale al di sopra di una certa età, ovvero nella fascia in cui maggiori sono le possibilità di forme gravi e acute.

“Credo che si debba parlare di obbligo vaccinale sopra i 40 anni” ha detto Matteo Bassetti commentando l’ondata della pandemia in corso e di quella che potrebbe arrivare se di dovesse diffondere la variante Omicron, particolarmente contagiosa.

Questa la proposta dell’infettivologo primario di malattie infettive del San Martino Matteo Bassetti, intervenuto ieri sera durante la trasmissione ‘In onda’, condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7 per discutere di Covid e variante Omicron

“Dobbiamo dare una rassicurazione a chi si è vaccinato dicendo che con tre dosi di vaccino possiamo stare tranquilli – ha detto Bassetti – ma credo che si debba parlare di obbligo vaccinale per chi è sopra ai 40 anni e dovremmo approfittare di questo periodo di intervallo delle lezioni, utilizzando anche le scuole per fare i vaccini”.

La parte dell’intervento che ha fatto più discutere, però, è quella in cui il virologo, già nel mirino del movimento no Vax e seguito da una sorveglianza delle forze dell’ordine proprio per le minacce ricevute, parla di “sanzioni per chi non è vaccinato“.

Secondo Bassetti, infatti “non possiamo permetterci di arrivare a gennaio con la riaperture delle scuole e con una probabile quinta ondata con circa 6 milioni di non vaccinati e con tantissime altre che non hanno la terza dose.