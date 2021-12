Genova – Grave incidente a Sestri Ponente dove una ragazzina di 16 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto in vico Chiuso di Priano in circostanze ancora da chiarire ma la giovanissima è stata sbalzata a terra ed ha riportato diverse ferite e traumi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha soccorso la giovane e l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale Gaslini dove i medici hanno attribuito il codice giallo.

La ragazza non sarebbe in pericolo.

Proseguono intanto le verifiche della polizia locale sulla dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.