Genova – Un grave incidente si è verificato lungo l’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, all’altezza di Novi Ligure.

Qui, per cause che saranno chiarite in seguito, due mezzi pesanti si sono scontrati.

L’incidente ha provocato il ferimento di alcune persone rimaste coinvolte nell’impatto rendendo necessario l’arrivo sul posto dell’elicottero.

Al momento il bivio Diramazione A26-A7 Genova Milano, in direzione nord, provenendo da Voltri, risulta chiuso al transito.

Aggiornamento ore 16.45 – Una persona è morta nel tamponamento tra due mezzi pesanti che si è verificato a Tortona, lungo l’autostrada A7 Genova – Milano.

Secondo quanto finora riferito dalla Polizia Stradale, due tir si sono tamponati per cause ancora in via di definizione. Sembra poi che, in un secondo momento, un’auto sia arrivata a urtare il secondo tir.

Notizia in aggiornamento