Genova – Ricerche in corso, sulle alture di Voltri, nel ponente genovese, per ritrovare una ragazza che sarebbe dispersa nella zona e che non ha fatto ritorno a casa.

L’allarme è scattato intorno alle 20 quando i familiari hanno iniziato a preoccuparsi non vedendo rientrare la giovane.

Secondo le prime indiscrezioni la ragazza potrebbe essersi persa su un sentiero e potrebbe essere stata sorpresa dal tramonto e dal buio.

Squadre della Protezione Civile sono sul posto e stanno effettuando le ricerche insieme al persona dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino insieme ad amici e conoscenti della ragazza.

Le ricerche andranno avanti per tutta la notte sino a quando non verrà trovata la giovane scomparsa.