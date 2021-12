Continuano ad aumentare i casi di contagio da coronavirus in Liguria dove si registra un nuovo record negativo di decessi, ben 9, registrati nel bollettino sanitario diffuso dalla Regione Liguria.

Preoccupa anche l’aumento delle persone ricoverate in ospedale anche se i numeri dell’ondata di pandemia dello scorso anno, nello stesso periodo, non sono neppure paragonabili.

Un segnale della necessità di aumentare e velocemente l’immunizzazione della popolazione con la campagna vaccinale per scongiurare il rischio di passare in zona Arancione o, peggio, ad un nuovo lockdown che potrebbe però riguardare solo chi non ha il green pass e non è vaccinato come sempre più spesso consigliato da sanitari e gran parte della politica nazionale.

La speranza è riposta nella chiusura di uffici e scuole per il periodo Natalizio e la conseguente minore circolazione del virus anche se alcuni analisti fanno notare che nel periodo ci saranno feste e incontri familiari che certamente non limiteranno la diffusione del virus.

Sono 1.129 i nuovi casi di contagio scoperti nelle ultime 24 ore con 11.795 tamponi antigenici rapidi.

Preoccupa la situazione in provincia di Imperia dove il numero dei vaccinati è sensibilmente più basso che nel resto della Liguria e dove i casi sono ben 333 in sole 24 ore.

Nuovo picco anche nei decessi: ben 9 quelli registrati nel bollettino sanitario che ogni giorno fotografa l’emergenza sanitaria in corso.

Una donna di 54 anni è deceduta all’ospedale Galliera confermando i timori di un abbassamento dell’eta media delle vittime.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 333

SAVONA (Asl 2): 176

GENOVA Asl 3: 364

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 86

LA SPEZIA (Asl 5): 163

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 7

Flussi 22 dicembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.932.180 7.433 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.433.727 11.795 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 136.913 1.129 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 11.028 246

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.956 LA SPEZIA 1.366 IMPERIA 2.682 GENOVA 4.598 Residenti fuori Regione/Estero 135 altro/in fase di verifica 291 TOTALE 11.028

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 453 28 21 ASL1 104 4 -2 ASL2 107 10 4 San Martino 50 5 5 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 79 4 16 Ospedale Gaslini 9 0 0 ASL3 globale 59 2 2 ASL 3 Villa Scassi 59 2 2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 30 1 -3 ASL4 Sestri Levante 28 0 -2 ASL4 Lavagna 2 1 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 15 2 -1 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 15 2 -1

*19 non vaccinati, 9 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 8.050 -26 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 121.343 874 Deceduti** 4.542 9

**

data decesso sesso età luogo decesso 1 17/12/2021 F 90 EO Galliera 2 17/12/2021 F 79 EO Galliera 3 17/12/2021 M 92 ASL2- Ospedale Savona 4 17/12/2021 F 75 ASL2- Ospedale Savona 5 18/12/2021 M 54 EO Galliera 6 18/12/2021 M 74 EO Galliera 7 19/12/2021 M 79 ASL2- Ospedale Savona 8 20/12/2021 F 87 ASL4-domicilio 9 21/12/2021 F 89 ASL3-Villa Scassi

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.303 ASL 2 1.245 ASL 3 2.744 ASL 4 620 ASL 5 875 Liguria 6.787

Dati 22/12/2021 ore 13:00

2.773.183 Consegnati (fonte governativa) 2.734.570 Somministrati 99% Percentuale vaccini somministrati su consegnati