Genova – Ancora un nuovo record di contagi in Liguria.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati 1459 i nuovi positivi al Coronavirus nel territorio regionale.

I dati diffusi dal consueto bollettino di Regione Liguria evidenziano come i nuovi casi di contagio siano emersi a fronte di 8.892 test molecolari e 14.873 ramponi rapidi.

Continuano ad aumentare i ricoveri in ospedale. Nella giornata odierna sono stati 10 gli ingressi nei reparti dei nosocomi liguri per un totale di 472 ricoverati di cui 37 in Terapia Intensiva.

Tre i decessi registrati.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia.

IMPERIA (Asl 1): 332

SAVONA (Asl 2): 320

GENOVA: 585, di cui:

• Asl 3: 471

• Asl 4: 114

LA SPEZIA (Asl 5): 204

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 18