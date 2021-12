Genova – Traffico in tilt in corso Europa e in via Maggio per i numerosi veicoli che si sono incolonnati verso la struttura sanitaria che effettua tamponi.

In tanti si stanno mettendo in fila per effettuare i tamponi anti Covid-19 prima delle feste finendo con l’intasare le strade creando disagi al traffico.

Nelle ultime giornate sono aumentate anche fuori dalle farmacie le code di persone che, seppur vaccinate, hanno deciso per ulteriore controllo di effettuare un controllo ulteriore sulla propria condizione di salute, verificando la negatività al Coronavirus per poter passare il Natale in famiglia e in sicurezza.

A loro si aggiungono i tanti che ancora non si sono sottoposti a vaccinazione e devono effettuare il tampone per avere il cosiddetto Green pass base.