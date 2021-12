Genova – Prosegue l’impennata dei contagi in Liguria.

Anche per la giornata di oggi i nuovi contagiati riscontrati sul territorio regionale superano di parecchio le mille unità.

Un aumento dei casi che coincide con l’aumento dei ricoveri in ospedale e in Terapia Intensiva, segnale che il plateau ossia la fase stazionaria dell’andamento dei contagi prima della fase discendente non è ancora stato raggiunto.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati 1.451 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria a fronte di 7.729 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 19.061 tamponi antigenici rapidi.

I ricoveri sono stati 11 in più nel corso dell’ultima giornata per un totale di 483 pazienti ospedalizzati nei nosocomi liguri, di cui 39 in Terapia Intensiva.

Di questi, 27 sono non vaccinati e 12 presentano un quadro clinico di comorbidità.

Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Si tratta di due donne di 83 e 87 anni decedute lo scorso 23 dicembre all’ospedale San Paolo di Savona.

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia di residenza:

IMPERIA (Asl 1): 391

SAVONA (Asl 2): 158

GENOVA (Asl 3): 517

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 113

LA SPEZIA (Asl 5): 265

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 7

Flussi 25 dicembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1955569 7729 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1482420 19061 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 140967 1451 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 13108 749

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2327 LA SPEZIA 1818 IMPERIA 3010 GENOVA 5436 Residenti fuori Regione/Estero 151 altro/in fase di verifica 366 TOTALE 13108

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 483 39 11 ASL1 110 7 1 ASL2 108 12 -4 San Martino 46 7 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 87 4 2 Ospedale Gaslini 17 0 5 ASL3 globale 59 4 0 ASL 3 Villa Scassi 59 4 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 30 3 1 ASL4 Sestri Levante 25 0 1 ASL4 Lavagna 5 3 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 26 2 7 ASL5 Sarzana 10 0 10 ASL5 Spezia 16 2 -3

* 27 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 9405 645 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 123307 700 Deceduti** 4552 2

data decesso sesso età luogo 23/12/2021 F 83 ASL2- Ospedale Savona 23/12/2021 F 87 ASL2- Ospedale Savona

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1186 ASL 2 1375 ASL 3 3507 ASL 4 810 ASL 5 1231 Liguria 8109

Dati 25/12/2021 ore 13:00

2.830.062 Consegnati (fonte governativa) 2.763.243 Somministrati 98% Percentuale vaccini somministrati su consegnati