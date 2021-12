Genova – Mascherine ffp2 obbligatorie, da oggi, anche su treni e autobus ma che risultano introvabili nelle stazioni ferroviarie di Brignole e Principe dove, questa mattina, si sono registrati disagi e caos per chi era in partenza e non riusciva a trovare dove acquistare le mascherine obbligatorie.

Le mascherine ffp2 sono introvabili e da oggi, secondo le nuove disposizioni, sono obbligatorie per salire sui mezzi pubblici e sui treni regionali e a lunga percorrenza.

Chi pensava che il provvedimento facesse scattare misure straordinarie nelle stazioni, con rifornimenti massicci e magari punti di distribuzione aggiuntivi, è rimasto deluso, almeno a Genova dove le mascherine sono andate esaurite in brevissimo tempo e i passeggeri di treni in partenza hanno dovuto fare i salti mortali, spesso rischiando di perdere il viaggio, per procurarsele.

Controlli serrati e puntuali sia a Brignole che a Principe e forze dell’ordine costrette a far rispettare i divieti anche in presenza di situazioni davvero paradossali come famiglie in partenza per lunghi viaggi anche all’estero ma sprovviste di mascherine ffp2.

Particolarmente sorpresi – negativamente – i turisti in partenza e in arrivo alle stazioni di Brignole e di Principe.