Genova – Stop ai pagamenti in contanti oltre i mille euro. La stretta è in arrivo con l’anno nuovo e dal primo gennaio non sarà più possibile pagare merci e servizi utilizzando più di mille euro in banconote.

La soglia attuale, fissata a duemila euro, è stata modificata dal Governo senza particolare opposizione.

Il limite viene imposto per combattere l’evasione fiscale e per combattere le attività illecite della malavita organizzata.

Ogni pagamento oltre i mille euro dovrà necessariamente avvenire attraverso la moneta elettronica, i bonifici o i Pos.

In Italia, ogni anno, l’evasione fiscale toglie allo Stato e ai Cittadini, decine di miliardi di euro.