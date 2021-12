Sanremo – Stanno bene madre e neonato salvati letteralmente dai medici dell’ospedale Borea.

La donna, 38 anni, al nono mese di gravidanza, è stata ricoverata d’urgenza la vigilia di natale per un infarto improvviso e i medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita e per far nascere il suo bambini.

L’equipe medica dell’ospedale ha stabilizzato la madre che rischiava di morire per l’attacco cardiaco e subito dopo ha iniziato un parto cesareo con il quale è stato fatto nascere il bambino.

Un intervento duplice e complesso che si è concluso con una doppia buona notizia perché madre e figlio si sono salvati e ora stanno abbastanza bene.

La donna era arrivata in gravissime condizioni in ospedale, colpita da un grave infarto che rischiava di ucciderla e con lei il piccolo che cresceva dentro di lei e ormai pronto per nascere.

I medici hanno affrontato brillantemente una situazione di emergenza davvero particolare e dove ogni minuto poteva essere prezioso.

Si è deciso di stabilizzare le condizioni disperate della donna per poi farla partorire con un parto cesareo.

Così i medici hanno prima affrontato il gravissimo problema cardiaco e poi hanno aiutato la paziente a mettere al mondo il piccolo.