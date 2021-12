Genova – Terza dose di vaccino per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che, in un post sui social ha comunicato di aver fatto il richiamo previsto alla vaccinazione anti coronavirus.

“Si scrive vaccino, si legge unica arma per sconfiggere il covid. Terza dose fatta”.

Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti dopo essersi sottoposto questa sera alla terza dose di vaccino presso la Sala Chiamata del Porto: “Ringrazio tutti i sanitari che in questi giorni di festa non si sono mai fermati per mettere in sicurezza i liguri – ha spiegato il presidente Toti -. Oggi ricorre un anno da quando è stata somministrata la prima dose di vaccino anti Covid. Un anno in cui tutti abbiamo lottato per sconfiggere il virus. I dati ci dicono che la terza dose ci sta preservando da questa nuova ondata e il mio invito è quindi rivolto a chi non si è ancora prenotato per la booster: mettetevi in sicurezza per voi e per gli altri”.