Genova – Non sembra sopirsi la polemica sulla possibile monorotaia degli Erzelli e il web non perde occasione per pungere la politica a colpi di satira.

L’ultima immagine in ordine di tempo vede il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci insieme su una delle attrazioni del luna park della Foce.

Governatore e primo cittadino sono stati fotografati insieme questa mattina durante l’incontro a piazzale Kennedy per la giornata dedicata ai disabili e alle loro famiglie al winter park, mentre, uno seduto e uno in piedi, sono sul cosiddetto “brucomela” un ottovolante per bambini.

Sull’immagine che li ritrae insieme, poi, il popolo del web si è scatenato realizzando un meme: “Prime immagini della Monorotaia di Genova”.

La proposta della monorotaia di Erzelli, un collegamento tra l’aeroporto e la collina, è arrivata a inizio 2021 dall’assessore alla mobilità e trasporti Matteo Campora e dall’assessore al bilancio e vice sindaco Pietro Piciocchi.

Secondo la proposta, pervenuta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si arriverà alla richiesta di finanziamento per un ammontare destinato alla monorotaia di 248.859.138,83 euro.

Un’opera da tanti ritenuta non indispensabile e che spesso, oltre alla satira, ha provocato malumori tra i cittadini.