Genova – Santa Messa celebrata rigorosamente in “genovese” domenica 2 gennaio 2022 alle ore 17:00, nella Parrocchia Santuario N.S. di Lourdes e S. Bernadette In Campi di Cornigliano Ligure.

A celebrarla, interamente in “zeneize” Fra Vittorio Casalino

La Santa Messa sarà preceduta, con inizio alle ore 16:00, dall’ASCOLTO di canti genovesi eseguiti dalla Corale “Unitre” diretta da Maria Rosa Marotta.

L’evento verrà presentato da Matilde Gazzo.