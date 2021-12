Genova – Continuano i controlli su green pass e mascherine in tutta la città.

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Locale hanno controllato 372 persone; di queste, 26 non rispettavano le disposizioni in vigore per contrastare l’andamento pandemico.

22 sono state trovate senza regolare Green pass mentre 4 non avevano la mascherina.

25 le attività economiche controllate, dove non sono state riscontrate violazioni delle disposizioni.