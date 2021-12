Avegno – E’ sceso in una scarpata per aiutare il suo cane ma è caduto anche lui. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco lungo il fiume ad Avegno alta, per soccorrere un cane e il suo padrone caduti in una scarpata senza riuscire a uscirne.

L’uomo era sceso per aiutare il proprio cane ma poi, a sua volta, era scivolato senza riuscire a risalire.

Grazie al telefonino ha chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco si sono calati con tecnica alpinistica ed hanno portato in salvo sia il cane che il suo padrone.