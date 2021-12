Rapallo – Il corpo senza vita di un 70enne è stato trovato ieri sera all’interno dell’abitazione in fiamme a San Maurizio dei Monti, frazione del comune di Rapallo. L’uomo è morto tra le fiamme del rogo divampato nella sua abitazione per cause ancora da accertare.

L’allarme è scattato ieri sera, intorno alle 20, quando alcuni vicini di casa hanno notato il fumo che usciva dalla casa e hanno notato la presenza della moto dell’uomo posteggiata davanti. Pensando che l’anziano si potesse trovare all’interno hanno tentato di entrare nella casa ma le fiamme avevano già avvolto tutto il mobilio e c’era un denso fumo nero in tutte le stanze.

All’arrivo dei vigili del fuoco la macabra scoperta, nell’abitazione è stato trovato il cadavere dell’uomo.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione del personale del 118, per l’anziano non c’era più nulla da fare.

I pompieri hanno spento le fiamme ed avviato le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme.