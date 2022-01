Genova – Un nuovo record negativo per il numero di contagi scoperti in una sola giornata e e altri 10 decessi per il coronavirus in Liguria. E’ sempre più fosco il bilancio dell’emergenza covid fotografato dal bollettino ufficiale della Regione Liguria.

La nostra regione resterà in zona Gialla sino al 9 gennaio ma, se la situazione dovesse restare quella attuale, è sempre più probabile un innalzamento dell’allarme sanitario con il passaggio in zona Arancione e con nuovi e ancor più dure restrizioni.

Il Governo non esclude il ricorso ad un nuovo lockdown che potrebbe riguardare solo le persone non vaccinate.

Già in vigore il nuovo green pass “rafforzato” che non si ottiene con i tamponi ma solo ed esclusivamente con vaccinazione o con la guarigione dal Covid.

Una stretta ben decisa nei confronti del “popolo no Vax” che sempre più spesso è anche il più colpito per ricoveri e decessi.

Chi non si vaccina, già oggi, non può più salire sui bus e sui treni e non può mangiare nei ristoranti e nei bar, neppure all’aperto.

Ben 1.781 i nuovi casi di infezione scoperti con 7.551 tamponi molecolari e 15.352 tamponi antigenici rapidi effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Ancora 10 i decessi registrati nell’ultimo bollettino sanitario. Tra loro un 67enne ed un 71enne deceduti all’ospedale di La Spezia.

Ancora alti anche i ricoveri in ospedale dove, al momento, sono seguiti 542 pazienti, 43 dei quali in terapia intensiva. Di questi 31 sono non vaccinati e 12 vaccinati ma con comorbidità.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddiviso per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 340

– SAVONA (Asl 2): 353

– GENOVA (Asl 3): 464

– CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 220

– LA SPEZIA (Asl 5): 384

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 20

I dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 30 dicembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.983.770 7.551 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.534.183 15.352 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 146.640 1.781 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 15.872 979

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.656 LA SPEZIA 2.431 IMPERIA 3.211 GENOVA 6.846 Residenti fuori Regione/Estero 189 altro/in fase di verifica 539 TOTALE 15.872

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 542 43 -1 ASL1 135 9 4 ASL2 96 13 -3 San Martino 76 6 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 93 5 -1 Ospedale Gaslini 12 1 -2 ASL3 globale 62 3 3 ASL 3 Villa Scassi 62 3 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 30 2 -1 ASL4 Sestri Levante 23 0 -1 ASL4 Lavagna 7 2 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 38 4 -2 ASL5 Sarzana 34 0 -2 ASL5 Spezia 4 4 0

*31 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 11.705 97 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 126.187 792 Deceduti** 4.581 10

**

data decesso sesso età luogo del decesso 1 21/12/2021 F 71 ASL5- Ospedale La Spezia 2 28/12/2021 F 73 ASL1- Ospedale Sanremo 3 28/12/2021 M 78 ASL1- Ospedale Sanremo 4 28/12/2021 M 94 ASL1- Ospedale Sanremo 5 28/12/2021 M 83 ASL2- Ospedale di Albenga 6 28/12/2021 F 73 ASL2- Ospedale Savona 7 28/12/2021 F 83 ASL2- Ospedale Savona 8 28/12/2021 F 85 ASL4- Sestri Levante 9 29/12/2021 M 97 ASL1- Ospedale Sanremo 10 29/12/2021 M 67 ASL5- Ospedale La Spezia

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 930 ASL 2 1.714 ASL 3 5.331 ASL 4 942 ASL 5 2.219 Liguria 11.136



Vaccinazioni – Dati 30/12/2021 ore 13:00

2.857.044 Consegnati (fonte governativa) 2.815.887 Somministrati 99% Percentuale vaccini somministrati su consegnati