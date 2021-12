Genova – E’ stato individuato e denunciato il responsabile dell’investimento capitato ieri mattina in via Posalunga, nel quartiere genovese di Borgoratti.

Si tratta di un uomo di 87 anni denunciato per omissione di soccorso e fuga.

Tutto è accaduto ieri mattina, giovedì 30 dicembre, poco prima delle 7.00 quando l’auto condotta dall’87enne ha investito un giovane di 22 anni che stava attraversando la strada sulle strisce, all’altezza del distributore della Esso.

L’87enne è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona: dopo essere risaliti alla targa, gli agenti della Locale si sono recati nell’abitazione del proprietario dell’auto.

L’uomo, che ne frattempo aveva già portato l’auto in una carrozzeria di Sturla, ha dichiarato agli agenti di aver effettivamente percorso via Posalnga ma di aver urtato contro il carico sporgente di un camion che marciava in senso opposto.

L’uomo è stato denunciato mente per il giovane investito è stato necessario il ricovero in osservazione breve intensiva. Fortunatamente non è in pericolo di vita.