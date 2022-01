Sestri Levante (Genova) – Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 1 gennaio, a Sestri Levante.

Qui, per cause ancora in fase di accertamento, un trattore si è ribaltato travolgendo l’agricoltore che lo stava guidando per una strada molto scoscesa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

Dopo aver liberato l’uomo, i paramedici lo hanno stabilizzato per il trasporto in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Secondo le informazioni finora diffuse, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.